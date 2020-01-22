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22 января • обновлено в 16:29
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Умер участник легендарных "Монти Пайтон": что известно

1.3т
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Стало известно о смерти участника британской комик-группы "Монти Пайтон" Терри Джонса на 78-м году жизни.

Об этом сообщают "Би-би-си" и Sky News со ссылкой на его агента. По словам родственников, Джонс умер вечером 21 января в своем доме в Лондоне в кругу семьи. Последние годы он страдал от редкой формы деменции FTD.

Терри Джонс

Терри Джонс

Sky News

Чем болел Терри Джонс?

Комик страдал от фронт-темпоральной деменции. Это нейродегенеративное заболевание, влияющее на речь, поведение и движение. В последние годы жизни комик с трудом говорил, поэтому с 2016 года не мог давать интервью и практически не появлялся на публике.

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Подробнее о симптомах этой болезни читайте в отдельном материале на OBOZREVATEL

Что известно о "Монти Пайтон"?

"Монти Пайтон" – это британское комедийное скетч-шоу, основанное в 1969 году. Туда входили: Терри Джонс, Терри Гиллиам, Эрик Айдл, Майкл Пейлин, Грэм Чепмен, а также Джон Клиз, которые познакомились в годы учебы в университете.

Терри Джонс слева в первом ряду

Терри Джонс слева в первом ряду

Википедия

Культовое шоу "Летающий цирк Монти Пайтона" выходило в эфир с 1969 по 1974 годы на телеканале BBC. Оно состояло из скетчей и сюрреалистических мультфильмов, объединенных абсурдной идеей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в британском городе Бистер прямо на сцене умер известный стендап-комик Ян Когнито.

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Автор
Юрко Медянык
Место
Великобритания
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