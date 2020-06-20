Умер автор хита "На заре" Олег Парастаев

Участник российской группы "Альянс" и автор хита "На заре" Олег Парастаев скончался в возрасте 61 года.

Об этом говорится на его странице в сети "ВКонтакте". Отметим, что причина смерти артиста не уточняется.

"Сегодня ранним утром ушел из жизни Олег Парастаев, советский и русский музыкант, композитор, а также любящий отец и муж. Выражаем соболезнования всем родным, близким и друзьям Олега! Дата и время панихиды будут сообщены позднее для всех желающий попрощаться", – говорится в посте.

Группа "Альянс" (Олес Парастаев на фото второй с лева) источник – region15.ru

Олег Парастав вошел в состав группы "Альянс" в 1986 году. В феврале 1987 года она стала лауреатом первого рок-лабораторского "Фестиваля Надежд". Группа тогда исполнила мега-популярную композицию "На заре", автором которой стал Парастаев.

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