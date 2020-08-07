Умер тяжелобольной сын Виктора Павлика

Сын украинского певца Виктора Павлика Павел, который боролся с тяжелой болезнью – саркомой (раком позвоночника), умер в пятницу, 7 августа.

Об этом сообщила его мать Лора Созаева на личной странице в Facebook. Она также опубликовала трогательное видео с маленьким Павлом Павликом (смотрите ролик в конце новости).

"Забрал Господь моего ангела!" – написала бывшая жена Виктора Павлика.

Последние дни 19-летний сын украинского певца провел в хосписе в Одессе. Звездный отец Павла Павлика пока не прокомментировал случившееся. Его молодая жена Катерина Репяхова, в свою очередь, написала в Instagram, что "не может подобрать слов от боли".

Молодая жена Павлика отреагировала на смерть его сына Instagram Катерины Репяховой

Напомним, о том, что младший сын Виктора Павлика серьезно болен, стало известно осенью 2018 года. Почти два года парень боролся с раком – его лечили в Израиле и Украине, а средства на дорогостоящую терапию собирали всей страной.

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