Умер создатель "Ну, погоди!" и "Возвращение блудного попугая" Курляндский

В понедельник, 21 декабря, в Москве умер известный советский драматург, писатель и сценарист Александр Курляндский.

Ему было 82 года. Информацию о смерти Курляндского подтвердили его родственники, пишет "Эхо Москвы".

Причины смерти Александра Курляндского пока неизвестны.

Александр Курляндский умер на 83-м году жизни. Newokruga.ru

Отметим, Александр Курляндский известен как один из создателей культовых советских мультфильмов, среди которых "Ну, погоди!", "Возвращение блудного попугая" и "Веселая карусель". Помимо этого, он был автором юмористических рассказов. По мотивам нескольких из них были созданы эпизоды знаменитого детского киножурнала "Ералаш".

Курляндский – лауреат ряда престижных в СССР и России премий, среди которых "Золотой теленок", "Премия клуба 12 стульев", "Литературная газета". Его фильмография насчитывает более 60 работ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 18 декабря, в возрасте 93 года скончался популярный каскадер, актер и изобретатель Александр Массарский. По предварительной информации, причиной его смерти могли стать осложнения из-за коронавирусной инфекции (COVID-19).