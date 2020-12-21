Умер создатель "Ну, погоди!" и "Возвращение блудного попугая" Курляндский

Елена Кордунова Люди 10:33, 21.12.2020 Обновлено: 11:58, 21.12.2020

В понедельник, 21 декабря, в Москве умер известный советский драматург, писатель и сценарист Александр Курляндский.

Ему было 82 года. Информацию о смерти Курляндского подтвердили его родственники, пишет "Эхо Москвы".

Причины смерти Александра Курляндского пока неизвестны.

Александр Курляндский умер на 83-м году жизни.
Newokruga.ru

Отметим, Александр Курляндский известен как один из создателей культовых советских мультфильмов, среди которых "Ну, погоди!", "Возвращение блудного попугая" и "Веселая карусель". Помимо этого, он был автором юмористических рассказов. По мотивам нескольких из них были созданы эпизоды знаменитого детского киножурнала "Ералаш".

Курляндский – лауреат ряда престижных в СССР и России премий, среди которых "Золотой теленок", "Премия клуба 12 стульев", "Литературная газета". Его фильмография насчитывает более 60 работ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 18 декабря, в возрасте 93 года скончался популярный каскадер, актер и изобретатель Александр Массарский. По предварительной информации, причиной его смерти могли стать осложнения из-за коронавирусной инфекции (COVID-19).

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

СБУ "потеряла" часть партии кокаина, завезенного в Украину из Эквадора

Гиркин предложил возить в Черное море айсберги для водоснабжения Крыма

Зеленский заявил о желании построить в Украине Голливуд и Диснейленд

За сутки – месячную зарплату: как Польша "охотится" на украинских врачей, для которых Кабмин не нашел денег

Британия – в изоляции из-за мутации COVID-19: аэропорты закрывают, поставки продуктов и вакцины под угрозой