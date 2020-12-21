Умер создатель "Ну, погоди!" и "Возвращение блудного попугая" Курляндский

В понедельник, 21 декабря, в Москве умер известный советский драматург, писатель и сценарист Александр Курляндский.

Ему было 82 года. Информацию о смерти Курляндского подтвердили его родственники, пишет "Эхо Москвы".

Причины смерти Александра Курляндского пока неизвестны.

Отметим, Александр Курляндский известен как один из создателей культовых советских мультфильмов, среди которых "Ну, погоди!", "Возвращение блудного попугая" и "Веселая карусель". Помимо этого, он был автором юмористических рассказов. По мотивам нескольких из них были созданы эпизоды знаменитого детского киножурнала "Ералаш".

Курляндский – лауреат ряда престижных в СССР и России премий, среди которых "Золотой теленок", "Премия клуба 12 стульев", "Литературная Газета". Его фильмография насчитывает более 60 работ.

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