Умер создатель мультсериала 'Скуби-Ду'

Американский мультипликатор и один из создателей мультсериала про собаку Скуби-Ду Джо Клеменс Руби умер в Калифорнии в возрасте 87 лет.

Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на родных мужчины. По словам инсайдеров, Руби скончался от естественных причин.

Умер Джо Клеменс Руби (фото – Variety)

Оригинальный мультсериал "Скуби-Ду, где ты!" был создан Руби совместно с писателем Кеном Спирсом. Он вышел в 1969 году. Автор позже признавался, что не надеялся на долгосрочный успех проекта, считая, что мультсериал будет выходить лишь на протяжении одного сезона.

Совместно со Спирсом Руби также создал такие мультсериалы, как "Чудо-пес Динамит" и "Ябберджау".

Первый мультик о Скуби-Ду был создан в 1969 году (фото – wionews.com)

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