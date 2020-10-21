Умер солист рок-группы The Outfield Тони Льюис

Юля Ухина Люди 12:30, 21.10.2020 Обновлено: 12:31, 21.10.2020

Солист популярной британской рок-группы The Outfield Тони Льюис умер в возрасте 62 лет.

Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на агента артиста Бари Либермана. По словам издания, мужчина назвал смерть Тони "внезапной и неожиданной", но не стал разглашать ее причины.

Тони Льюис
gazeta.ru

Группа The Outfield была основана в 1984 году. В 1985 вышел первый альбом коллектива Play Deep. Он был продан тиражом более 3 млн копий и трижды получил статус платинового в США.

Всего музыканты записали девять альбомов, последний из которых вышел в 2011 году. Сам Льюис в 2018 году выпустил сольную пластинку Out of Darkness.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 сентября умер бывший вокалист группы The Temptations Брюс Уильямсон от осложнений, вызванных коронавирусом. Музыканту было 49 лет.

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