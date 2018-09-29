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Умер солист культовой американской рок-группы

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На 77-м году жизни скончался основатель и бывший вокалист знаменитой американской рок-группы "Jefferson Airplane" Марти Балин.

Музыкант умер в окружении своей семьи, однако причина его смерти пока не разглашается, пишет Variety.

Jefferson Airplane была сформирована в Сан-Франциско летом 1965 года, появившись на волне бума на фолк-музыку, охватившего этот город в то время. Основателем группы стал 23-летний Балин.

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В 1960-е годы Jefferson Airplane была одной из самых востребованных и высокооплачиваемых рок-групп в мире.

На счету Jefferson Airplane восемь альбомов. Их песни "Somebody to Love" и "White Rabbit" включены в список 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stonе.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в американском городе Нашвилл скончался вокалист и гитарист рок-группы Lynyrd Skynyrd Эд Кинг.

Место
США
Объекты
смертьмузыка
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