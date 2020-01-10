Умер солист группы "140 ударов в минуту": что известно

Экс-участник поп-группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов скончался в Подмосковье на 48-м году жизни.

Как сообщает Starhit, он пошел в магазин, поскользнулся и упал. Артиста нашли лежащим на улице и доставили в больницу с переохлаждением. Он скончался после операции в реанимации. Отмечается, что проблем со здоровьем у Абрамова ранее не было.

Юрий Абрамов Фото: uazmi.net

К слову, коллега артиста Александр Котов посвятил ему трогательный пост на своей странице во "ВКонтакте". Он написал, что Юрий "всегда был тем, кто дарил радость и зажигал огонь надежды".

Юрий Абрамов с ребятами из группы "140 ударов в минуту" Фото: starhit.ru

"Смотрю на фото и не верю. Прости, что не договорили, не допели и не смогли. Сказать, что он был лучшим — нет. Сказать, что он был веселым — нет. Он просто был тем, кто дарил радость и зажигал огонь надежды — да! Он просто был человеком с большой буквы! Он поддерживал в трудности, в момент грусти умел найти нужные слова! Умел просто быть собой и радовать людей... Мир покинул еще один молодой артист, частичка наших с вами девяностых", — высказался Котов.

Юрий Абрамов Фото: facebook/julia.sergeeva

Напомним, что группа "140 ударов в минуту" была основана Сергеем Коневым в 1999 году, тогда же вышел ее дебютный альбом "На одном дыхании". В дискографии коллектива более 20 пластинок и сборников. Группа наиболее известна по таким композициям, как "Тополя", "Ой-ой-ой", "Глупая девчонка" и "По глазам". Абрамов покинул коллектив в 2002 году, после чего выступал в качестве диджея под псевдонимом MC Ura Beat.

Группа "140 ударов в минуту" Фото из Youtube

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, звезда сериала "Американская история ужасов" Гарри Хэйнс найден мертвым в 27 лет.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!