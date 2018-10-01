Умер шансонье Шарль Азнавур: интересные факты из его биографии

Известный французский шансонье, композитор и поэт Шарль Азнавур, который 1 октября 2018 года скончался в возрасте 94 лет, имел настоящее имя - Шахнур Вахинак Азнавурян.

Он родился в Париже в семье этнических армян, которые эмигрировали из Грузии, чтобы избежать организованных в 1915-1916 годах Османской империей массовых убийств и депортаций. Об этом пишет Repubblica.it.

От отца шансонье унаследовал страсть к пению. Мать была актрисой, но временно работала портнихой.

В детстве Азнавуру был поставлен диагноз "паралич", который блокировал часть голосовых связок. Позже болезнь придала его голосу характерную и узнаваемую марку.

Известность во Франции к Азнавуру пришла не сразу. Его песни были запрещены на французском радио с конца 40-х годов и на протяжении пятидесятых годов. Не было его пение принято и в США в 1948 году, так как его оригинальные и искренние любовные песни в сочетании с ограниченным, но очень выразительным стилем пения в те годы все сбивали с толку общественность.

Новости Во Франции умер легендарный шансонье Шарль Азнавур

Отметим также, что Азнавур был женат три раза и имел шестерых детей и всегда оставался в контакте со своими армянскими корнями настолько, что в 2009 году был назначен послом Армении в Швейцарии, где он проживал в Сен-Сюльпис.

Азнавур всегда продолжал развивать свою страсть к политике и свою приверженность правам человека.

"Я продолжаю петь и писать песни, потому что для меня уход в отставку означал бы - открыть дверь смерти. Но у меня все еще нет желания", - сказал Азнавур в комментарии изданию во время одного из его концертов в Риме спустя несколько дней после его девяностого дня рождения.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, одна из самых известных песен умершего 1 октября французского шансонье Шарля Азнавура - "Вечная любовь", которую он исполнил в том числе на русском языке.