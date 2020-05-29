В Великобритании умер самый старый мужчина в мире. В марте Боб Уэйтон отпраздновал свой 112-й день рождения.

Как пишет издание BBC, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Боб Уэйтон dailystar.co.uk

Уэйтон родился 29 марта 1908 года, в британском городе Кингстон-апон-Халл. Работал учителем и инженером. У Боба есть трое детей, десять внуков и 25 правнуков.

"Боб был необыкновенным человеком. Он был образцом для подражания, жил, интересовался и общался с разными людьми со всего мира. Он смотрел на каждого, как на брата или сестру, и верил в любовь, принятие и заботу друг о друге. Он также очень заботился об окружающей среде. Вторая спальня в его квартире была мастерской, заполненной мебелью, ветряными мельницами и головоломками, которые он делал и продавал в целях благотворительности, часто из кусочков дерева", – говорится в заявлении семьи.

Боб Уэйтон goodmorningamerica.com

До него самым старый мужчиной считали 112-летнего японца Титэцу Ватанабэ, но в феврале его не стало. 31 марта Боб попал в Книгу рекордов Гиннеса. Когда он узнал об этом, то сказал:

"Я не могу сказать, что мне приятно слышать, что предыдущий рекордсмен умер, но я очень рад, что мне удалось прожить так долго и завести так много друзей".

Боб Уэйтон guinnessworldrecords.com

Примечательно, что Уйэтон отказался принимать традиционные открытки от королевы, которые в Британии направляются всем людям, которые старше 100 лет.

"Я больше не хочу получать эти открытки, потому что мне уже пришло штук 10, и я считаю, что королеве не стоит тратить на это время и силы. Я выбрал ту из них, на которой она улыбается и выглядит счастливой, и эту открытку я держу у себя на столе", – говорил он.

Боб Уэйтон cgtn.com

Боб Уэйтон metro.co.uk

Боб Уэйтон BBC

Боб Уэйтон nypost.com

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