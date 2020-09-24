Умер российский оперный певец Вячеслав Войнаровский

Юля Ухина Люди 14:14, 24.09.2020 Обновлено: 15:06, 24.09.2020

Знаменитый российский оперный певец и актер театра Вячеслав Войнаровский умер в возрасте 74 лет.

Информацию об этом разместили на его странице в Facebook. Причина смерти артиста неизвестна.

Вячеслав Войнаровский был солистом Московского академического музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко. Он исполнял партии Труффальдино в опере "Любовь к трем апельсинам" Сергея Прокофьева, Трике в "Евгении Онегине" Петра Чайковского и Господина де Боссе в "Войне и мире" Сергея Прокофьева.

Вячеслав Войнаровский. Global Look Press

В 1999 году Вячеславу Войнаровскому присвоили звание народного артиста Российской Федерации. В 2003-2013 годах он участвовал в съемках передачи "Кривое зеркало", в 2014-2016 – "Петросян-Шоу".

Facebook-аккаунт Вячеслава Войнаровского

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умерла звезда французского шансона Жюльетт Греко. Ей было 93 года.

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