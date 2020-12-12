Умер российский актер Валентин Гафт

Умер советский и российский актер Валентин Гафт.

О смерти артиста сообщила его супруга Ольга Остроумова, пишет ТАСС . Актеру было 85 лет. Причиной смерти Гафта стал инсульт, после которого он восстанавливался несколько лет.

Гафта похоронят 15 декабря на Троекуровском кладбище в Москве, на аллее актеров.

К слову, в последние годы жизни у Гафта были серьезные проблемы со здоровьем. В 2013 году артисту поставили диагноз – болезнь Паркинсона. Через два года знаменитость перенес операцию на сердце. В 2017 году актеру понадобилась медицинская помощь из-за проблем с рукой. В 2019 году Гафт перенес инсульт.

Стоит отметить, что за всю творческую жизнь фильмография Валентина Гафта насчитывает более 100 картин. Своей лучшей ролью артист считал образ Воланда в фильме Юрия Кара "Мастер и Маргарита" (1994).

Что известно о Валентине Гафте:

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве.

В четвертом классе юный Гафт впервые посетил детский театр и тогда он решил, что станет актером.

Окончил школу-студию МХАТ. С ним также учились будущие известные актеры: Олег Табаков, Евгений Урбанский, Игорь Кваша, Майя Менглет и Михаил Козаков.

В 1956 году состоялся кинодебют Гафта в фильме "Убийство на улице Данте".

В 1969 году играл в Московском театре "Современник".

Артист также был писателем, и выпустил такие книги: "Стих и эпиграмма" (1989), "Я постепенно познаю" (1997), "Жизнь — театр" (1998), в соавторстве с Леонидом Филатовым, "Сад забытых воспоминаний" (1999), "Стихотворения, воспоминания, эпиграммы" (2000), "Тени на воде" (2001), "Стихотворения. Эпиграммы" (2003), "Красные фонари" (2008).

В 1984 год получил звание Народный артист РСФСР.

Гафт был женат дважды. Общая дочь от второй супруги Ольга покончила с собой 24 августа 2002 года.

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