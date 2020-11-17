Умер Роман Виктюк: что говорил режиссер об Украине

Во вторник, 17 ноября, умер известный 84-летний режиссер Роман Виктюк. Он не раз высказывался о ситуации в Украине, в том числе и на Майдане и Донбассе.

OBOZREVATEL собрал самые популярные цитаты знаменитости о нашей стране.

Режиссер в целом о ситуации в Украине

"Надо нации иметь терпение и верить только в то, что с ней Бог. Тревога – это микроб и дьявольский голос, который пытается человека усыпить. Для того, чтобы разбудить, и существуете вы – пресса. И разговоры о разнице между западом и востоком – это дьявольский наговор".

Виктюк о событиях на Майдане

"Ребята бросались ко мне и говорили: "Не зрадьте нас!" А я отвечал, что я не можу зрадити. Они смотрели на меня такими глазами… их взгляды всегда со мной… Я видел, что отец привел сына на Майдан и отправил спасать людей. А сын погиб. И отец свою жертву не оплакивал, а стоял и благодарил за то, что в нем есть огонь преданности родине".

"Мы столько лет профукали. Самое главное – воспитание. Коммунисты сказали – Бога нет, и все тут же отказались, и это стало нормой. Все нужно начинать с детского возраста. Даже когда мама беременна, должна звучать музыка. Не та, которая призывает к избиению и умертвлению, а та, которая звучала при Шевченко на Украине".

Роман Виктюк также высказывался о ситуации на Донбассе и не раз обращался к его жителям

"Хочу жителям Донбасса сказать только одно: вы живете вне Бога, вы Его не слышите. На секунду выключите все телеканалы, закройте глаза и побудьте в тишине. Без зла, без насилия, без убийства. В этой тишине, приобщившись к Небу, может быть, в вашей душе что-то произойдет. Должно произойти, если вы украинцы. Если вы не граждане Украины, даже эта тишина вам не поможет, тогда оставьте Украину в покое".

Режиссер утверждал, что никто не знает, как выиграть и оставить войну на Донбассе

"Это знает только украинский народ со своим сердечно-аналитическим умом".

Он не раз говорил о желании выступить в Украине

"Недавно я выступал по радио "Эхо Москвы", даже там меня спрашивали: "Когда же, наконец, вы приедете со своим спектаклем в Киев?". Мы уже несколько раз переносили гастроли, но не из-за революции или войны, а потому, что в Октябрьском дворце не готова сцена (там только концертный, а не театральный вариант сцены со специальным механизмом). Я ко всей Украине обращаюсь: спасибо, что вы не сдаете билеты, потому что мы обязательно приедем на рідну землю".

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 ноября в Канаде умерла известная украинка Анна Кисиль. К ней ездили многие знаменитости-гастролеры.