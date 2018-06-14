Умер режиссер Говорухин

Российский режиссер Станислав Говорухин умер в Москве 14 июня в возрасте 82 года.

Как сообщает РИА Новости, об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Я хочу вас проинформировать о том, что в 10:37 в санатории "Барвиха" после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила", — сказал он во время заседания парламента РФ.

Напомним, накануне российские СМИ распространили информацию о смерти режиссера, но пресс-секретарь Говорухина опровергла эту информацию.

Станислав Говорухин — народный артист РФ, сценарист, режиссер картин "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Пираты XX века", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину" и многих других.

Принимал активное участие в политической жизни, являясь членом путинской партии "Единая Россия". В 2000 году был кандидатом в президенты страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте этого года бывшая журналистка "Радио Свобода" Дарья Комарова призналась в том, что к ней домогался Говорухин.