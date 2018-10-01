Умер популярный британский видеоблогер: что случилось

Популярный британский видеоблогер Дэниель Томас, более известный под псевдонимом PeeWeeToms, скончался от редкой формы рака.

Несколько лет Дэниэль боролся с онкологическим заболеванием легких - саркоматоидной карциномой. О трагедии сообщили его родственники, опубликовав ролик на его YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Серьезную болезнь у Томаса врачи обнаружили в 2015 году, с тех пор он регулярно делился с подписчиками новостями о своем состоянии, а также рассказывал о борьбе с редкой формой рака.

Дэниель Томас peeweetoms.com

В конце сентября 2018 года Томас рассказал, что его самочувствие серьезно ухудшилось: метастазы распространились по всему телу. Спустя несколько дней YouTube-блогер умер.

"Ужасно объяснять людям из внешнего мира, как я себя чувствую. Это невозможно показать", - рассказал PeeWeeToms в одном из последних видео.

Родственники Томаса поблагодарили его аудиторию за поддержку и объявили, что в будущем на канале иногда будут выходить ролики, включая некоторые "сюрпризы", подготовленные блогером до его смерти.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Доминиканской Республике от рака желудка умерла популярная fashion-блогер Кирзайда Родригес.