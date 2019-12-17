Умер популярный блогер-зэк Мопс дядя Пес

Скончался популярный блогер и бывший заключенный Мопс дядя Пес (Сергей Новик).

О смерти 47-летнего мужчины сообщили администраторы YouTube-канала "Мопс дядя Пес" во вторник, 17 декабря.

Причина смерти не указана, но в сети пишут, что в последнее время блогер злоупотреблял алкоголем и принимал наркотики.

Мопс провел в заключении большую часть своей жизни, 27 лет. Он стал популярным в 2013 году, на канале в YouTube у него насчитывается почти полмиллиона подписчиков. В 2017 году он также стал участником шоу "Интуиция" на "Новом канале".

В последнее время Мопс жил в Бердичеве. Занимался благотворительностью, помогал детским домам.

Мопс на "Новом канале"

Мопс дядя Пес Instagram

Мопс дядя Пес Instagram

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Украине умер известный актер театра и кино. Он был признан народным артистом Украины и посвятил сцене почти полсотни лет.

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