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18 декабря • обновлено в 01:00
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Умер популярный блогер-зэк Мопс дядя Пес

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Скончался популярный блогер и бывший заключенный Мопс дядя Пес (Сергей Новик).

О смерти 47-летнего мужчины сообщили администраторы YouTube-канала "Мопс дядя Пес" во вторник, 17 декабря.

Умер популярный блогер-зэк Мопс дядя Пес

Причина смерти не указана, но в сети пишут, что в последнее время блогер злоупотреблял алкоголем и принимал наркотики.

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Мопс провел в заключении большую часть своей жизни, 27 лет. Он стал популярным в 2013 году, на канале в YouTube у него насчитывается почти полмиллиона подписчиков. В 2017 году он также стал участником шоу "Интуиция" на "Новом канале".

В последнее время Мопс жил в Бердичеве. Занимался благотворительностью, помогал детским домам.

Мопс на "Новом канале"

Мопс на "Новом канале"

Мопс дядя Пес

Мопс дядя Пес

Instagram

Мопс дядя Пес

Мопс дядя Пес

Instagram

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Украине умер известный актер театра и кино. Он был признан народным артистом Украины и посвятил сцене почти полсотни лет.

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Место
Украина
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
Какая страна, такие м популярные блогеры)))))))
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