Умер певец Вилли Токарев

В России на 85 году жизни умер легендарный музыкант, Народный артист Вилли Токарев.

Об этом сообщил ведущий "Эха Москвы" Николай Тамразов со ссылкой на информацию от семьи музыканта.

Подробности о причинах смерти пока не раскрываются. Что примечательно, в мае в СМИ появилась информация о его госпитализации.

Sputnik Армения

Вилли Токарев (настоящее имя Вилен) родился 11 ноября 1934 года в хуторе Чернышв (Северо-Кавказский край). Он был известным советским, американским и российский автором-исполнителем песен в жанре русский шансон.

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