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4 апреля • обновлено в 12:41
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Умер отец Святослава Вакарчука

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В субботу, 4 апреля, стало известно о смерти 73-летнего Ивана Вакарчука - бывшего министра образования Украины и отца украинского музыканта Святослава Вакарчука.

Об этом сообщил экс-глава Института Национальной памяти Владимир Вятрович на своей странице в социальной сети Facebook.

Святослав Вакарчук с отцом

Святослав Вакарчук с отцом

ukrainianwall.com

"Большая потеря. От нас ушел профессор Иван Вакарчук. Великий человек, тот, кто умел менять жизнь к лучшему. Для меня любимый ректор Alma mater, министр образования с которым имел честь сотрудничать, меняя эту отрасль. Он сделал так, что с 2008 года почти по полмиллиона украинских детей завершают школу с надеждой на честное поступление, и эта надежда не напрасна. Он поставил бескомпромиссно вопрос качества образования в нашей высшей школе, начал поднимать престиж естественного, математического и физического образования в школе", - говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что умер американский актер театра, кино и телевидения Рон Либман, известный по сериалам "Друзья" и "Клан Сопрано".

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Автор
Мария Дидык
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