Умер "отец" легендарного Человека-паука

Стало известно о смерти одного из создателей комиксов вселенной Marvel, художника Стива Дитко, который придумал одного из главных ее персонажей — Человека-паука.

Отмечается, что мужчина скончался в собственной квартире еще 27 июня, однако был найден правоохранителями лишь 29 июня. Ему было 90 лет, пишет The Hollywood Reporter, ссылаясь на информацию полиции Нью-Йорка.

Стив Дитко и его герой The Hollywood Reporter

Человека-паука, который стал ключевым героем Marvel Comics, Дитко создал совместно с экс-главредом издания Стэном Ли в далеком 1961 году. Впервые читатели увидели его в 15 номере "Удивительной фантазии". Однако тот образ персонажа, который известен сейчас всему миру, придумал именно Дитко — красно-синий костюм и сверхспособность стрельбы паутиной.

Человек-паук elo7.com.br

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Несколько позднее, в 1963 году, Дитко нарисовал еще одного легендарного персонажа вселенной Marvel — Доктора Стрэнджа.

Однако в 1966 году художник завершил свою карьеру в Marvel Comics по причине конфликта с главным редактором. Дитко на несколько лет прекратил общение с Ли и решил пойти на такой кардинальный шаг из-за того, что тот не оценил его большой вклад в создание главных героев комиксов.

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