Умер основатель группы Kraftwerk Флориан Шнайдер

Кристина Долматова Люди 18:29, 6.05.2020 Обновлено: 19:09, 6.05.2020

Известный немецкий музыкант, один из основателей группы Kraftwerk Флориан Шнайдер умер. Ему было 73 года.

Об этом сообщает издание Rtbf. О причине смерти пока не известно.

Флориан Шнайдер
Фото: wikipedia.org

Флориан Шнайдер создал группу Kraftwerk вместе с Ральфом Хюттером в 1970 году, а в 2008-ом принял решение об уходе из нее. Kraftwerk стали широко известны благодаря новаторской электронной музыке и влиянию на различные жанры, включая хип-хоп, синти-поп и рок. За время своего существования Kraftwerk записали десять студийных альбомов, в том числе культовый релиз 1974 года Autobahn.

Группа Kraftwerk
Фото: abrgen.ru
Флориан Шнайдер
Фото: latestnewssouthafrica.com

К слову, издание The New York Times даже называло группу "Битлз электронной танцевальной музыки".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, умерла всемирно известная ямайская певица Милли Смолл. Ей было 73 года.

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