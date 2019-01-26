Умер оскароносный композитор Мишель Легран: чем прославился

В Париже 26 января умер 86-летний знаменитый композитор Мишель Легран.

Об этом сообщил пресс-представитель оскароносного музыканта, уточнив, что его не стало ночью, пишет Le Monde (чтобы вспомнить известные хиты музыканта, проскрольте до конца страницы).

Легран был пианистом, певцом, трижды лауреатом престижной премии "Оскар". Самую большую популярность ему принесло создание музыки для фильма "Шербурские зонтики". Он написал множество саундтреков. Известна также его музыка к картинам "Девушки из Рошфора", "Афера Томаса Крауна" и "Сладкий ноябрь".

Мишель Легран

Карьера музыканта началась около 50 лет назад. В 1983 году он получил награду за песню к фильму "Йентл" с Барброй Стрейзанд в главной роли. Позже, в 1968 году, его наградили за сингл к кинокартине "Афера Томаса Крауна".

А обладателем премии "Грэмми" он становился пять раз. И даже был удостоен "Золотого глобуса". Музыкант прошел путь от исполнения классической музыки до джаза. Ему приходилось работать со многими знаменитостями, среди которых были Рэй Чарльз, Жан Кокто, Фрэнк Синатра и Эдит Пиаф.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале января в своем доме в Подмосковье умер российский композитор и певец Крис Кельми. Позже выяснилось, что это произошло из-за остановки сердца. Медики не смогли его реанимировать, когда прибыли по адресу.

Известность Крису Кельми принесли такие хиты, как "Замыкая круг", "Усталое такси", "Ночное рандеву". Более того, он написал музыку к мультфильму "Пес в сапогах". Прощание с музыкантом состоялось 9 января на Николо-Архангельском кладбище в Москве.

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