Умер оператор, снявший фильмы "Бриллиантовая рука" и "Емельян Пугачев"

Елена Кордунова Люди 09:24, 16.07.2020 Обновлено: 09:56, 16.07.2020

В России на 89-м году жизни умер кинооператор Игорь Черных, снявший фильмы "Бриллиантовая рука", "Емельян Пугачев" и "Битва за Москву".

Близкие не раскрывают причины смерти Черныха. Информацию о кончине оператора подтвердили на сайте союза кинематографистов России.

"Тяжело и горько прощаться с нашим товарищем. Он был очень интеллигентный, очень добрый и отзывчивый человек. Играл на гитаре и прекрасно пел", – говорится в сообщении.

Игорь Черных
Газета. Ру

За свою работу Черных был награжден званием заслуженного деятеля искусств РСФСР, а также ему была присвоена медаль "За заслуги перед Отечеством" II степени.

За свою карьеру Черных снял свыше 20 фильмов. Самые известные из них – "Бриллиантовая рука" и "Битва за Москву". Также в его списке числятся "Великий полководец Георгий Жуков", "Трагедия века", "Большая дорога", "Особо важное задание", "Емельян Пугачев" и другие картины.

Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
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