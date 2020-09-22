Умер оператор фильмов "Таксист" и "Бешеный бык"

Американский кинематографист Майкл Чепмен, который известен своей операторской работой в фильмах "Таксист" и "Бешеный бык", умер 20 сентября от застойной сердечной недостаточности.

Режиссеру было 84 года. Его жена Эми Голден Джонс подтвердила на своей странице в Facebook смерть оператора.

"Майкл Чепмен, любовь всей моей взрослой жизни, прошла. Пока мы не встретимся снова", – отметила Джонс.

Отметим, Чепмен родился 21 ноября 1935 года в городе Бостон. Работал помощником оператора на съемках фильмов "Крестный отец" и "Челюсти". Он был дважды номинирован на премию "Оскар" за лучшую операторскую работу в фильмах "Бешеный бык" и "Беглец". После съемки "Таксиста" его называли "поэтом тротуаров".

Как сообщал OBOZREVATEL, популярный французский актер, режиссер и сценарист Майкл Лонсдейл умер в возрасте 89 лет. Он сыграл Хьюго Дракс в фильме о Джеймсе Бонде "Лунный гонщик", а также профессора Еуара Лорьеба в "Замороженном".