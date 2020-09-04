Умер оператор фильма "Приключения Шерлока Холмса"

Советский и российский кинооператор Анатолий Лапшов, который снял фильм "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", скончался в ночь на 3 сентября на 72-м году жизни.

Печальную новость сообщила киностудия "Ленфильм". Причина смерти Лапшова пока не сообщается.

"В ночь со 2 на 3 сентября умер выдающийся кинооператор "Ленфильма" Анатолий Петрович Лапшов. Киностудия скорбит вместе с родными и близкими", – говорится в сообщении.

Лапшову был 71 год. belta.by

Отметим, Лапшов родился 14 декабря 1948 года. В 1976 году он устроился на "Ленфильм", где проработал более 40 лет. Среди самых популярных его операторских работ – фильмы "Штормовое предупреждение", "Праздник Нептуна", "Окно в Париж" и другие.

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