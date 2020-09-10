Умер один из основателей группы Kool & the Gang Рональд Белл

Один из основателей соул-группы Kool & the Gang Рональд "Халис" Белл умер 9 сентября в своем доме на Виргинских островах (США).

Как рассказал знакомый музыканта Суджату Мерфи, артист умер неожиданно для всех. Причину смерти он не сообщил, пишет New York Post.

Рональд Белл родился 1 ноября 1951 года. Вместе с братом Робертом и друзьями в 1964 году основал группу Kool & the Gang. В 2015 году музыкальный коллектив получил звезду на "Аллее славы" в Голливуде.

Kool & the Gang в 1970-х. Getty Images

Артист считался неформальным лидером группы. Он исполнял роли композитора, аранжировщика, продюсера, певца и саксофониста. В 1978 году коллектив получил премию "Грэмми" за саундтрек к фильму Джона Бэдэм "Лихорадка субботнего вечера".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший вокалист группы The Temptations Брюс Уильямсон скончался от коронавируса 6 сентября в своем доме в Лас-Вегасе (США). Музыканту было 49 лет.