Умер один из основателей флешмоба Ice Bucket Challenge Патрик Куинн

Один из основателей благотворительного флешмоба Ice Bucket Challenge Патрик Куинн умер в возрасте 37 лет.

Об этом сообщается на его официальной странице в Facebook. Куинн скончался от бокового амиотрофического склероза, этот диагноз был поставлен ему в 2013 году.

В 2014 году Куинн стал одним из вдохновителей благотворительного флешмоба Ice Bucket Challenge, направленного на борьбу с этим тяжелым заболеванием нервной системы. По условиям челленджа участники должны облиться ведром ледяной воды, перечислить деньги в фонд ALS Association и передать эстафету еще троим участникам.

За короткое время флешмоб приобрел невиданную популярность. В нем приняли участие многие мировые знаменитости, в том числе основатель Microsoft Билл Гейтс, основатель Facebook Марк Цукерберг, писатель Стивен Кинг, а также Тейлор Свифт, Бритни Спирс, Рианна, Леди Гага, Майли Сайрус, Джастин Бибер, Линдси Лохан, Дженнифер Лопес, Роберт Дауни-младший, Криштиану Роналду и многие другие. Флешмоб помог собрать около 220 миллионов долларов на изучение заболевания.

К слову, второй основатель флешмоба Пит Фрейтс умер в декабре 2019 года в возрасте 34 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, после избиения скончался 71-летний украинский режиссер Леонид Садовский.