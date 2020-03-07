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7 марта • обновлено в 17:51
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Умер один из братьев-близнецов из фильма "Няньки"

1.1т
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Американский актер Дэвид Пол, известный по главной роли в фильме "Няньки", скончался в возрасте 62 лет.

Артист умер за двое суток до дня рождения. Об этом сообщил его брат-близнец Питер, вместе с которым Дэвид снимался в "Няньках", пишет EOB.

Братья-близнецы из фильма "Няньки"

Братья-близнецы из фильма "Няньки"

Кинопоиск

Пока нет информации о причине смерти актера. Источники утверждают, что он умер во сне.

Отметим, Дэвид и Питер Полы прославились в 80-е годы, снявшись в таких фильмах, как "Варвары", "Двойные неприятности", "Няньки" и другие.

Дэвид Пол

Дэвид Пол

EOB

Как сообщал OBOZREVATEL, известный игрок команды КВН "Армянская сборная" Овик Григорян скончался в возрасте 25-лет после того, как внезапно впал в кому.

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Автор
Ева Романова
Теги
смерть кино шоу-бизнес
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