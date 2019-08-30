Умер один из богатейших людей мира

В ночь на пятницу, 30 августа, в Англии умер в возрасте 93 лет один из богатейших людей планеты – основатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг.

Об этом сообщает со ссылкой на заявление семьи Раусингов Reuters.

Раусинг возглавил отцовскую фирму Tetra Pak в начале 1950-х годов и вывел тетраэдрические упаковки для продуктов на мировой рынок.

Ханс Раусинг умер в Англии msn.com

Картонные пакеты для молока позволили Раусингу-младшему создать из семейной компании со штатом в шесть человек транснациональную корпорацию с годовым оборотом более €10 млрд и более 22 тыс. сотрудников. В XX веке фирма стала лидером в производстве упаковочных решений.

Отец Ханса Рубен Раусинг создал Tetra Pak itogi.ru

Раусинг входил в рейтинг самых богатых в мире – его состояние оценивалось в $12 млрд.

Умер основатель Tetra Pak foodmarkets.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 августа стало известно о смерти американского миллиардера и общественного деятеля Дэвида Коха

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.