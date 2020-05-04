Умер музыкант культовой группы "Ласковый май"

Российский продюсер Андрей Разин сообщил о смерти музыканта группы "Ласковый май" Владимира Бойко.

Как пишет на своей странице в Instagram Разин, артист умер 3 мая из-за инсульта – до этого Бойко сильно болел.

Группа "Ласковый май" vesti.ua

По словам Разина, Владимир Бойко являлся музыкальным продюсером группы "Ласковый май" с 1989 года. Также он написал около 25 песен для коллектива.

"Это такие шлягеры, как "Гадкий утенок" и многие другие. Его песни пел я, а также Наталья Грозовская и другие солисты группы "Ласковый май". Многие песни Володи стали шлягерами. Вся группа "Ласковый май" скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным, и близким Володи. Царствие ему Небесное. Это большая утрата для группы "Ласковый май", – пишет Разин.

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