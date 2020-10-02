Умер музыкант и близкий друг Пугачевой Александр Кальянов

Советский и российский эстрадный певец Александр Кальянов умер в возрасте 73 лет.

Об этом сообщила близкая подруга музыканта Алла Пугачева на своей странице в Instagram. Причина смерти пока не сообщается.

"Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни. Слушайте его песни и помяните его. Царство ему небесное", – написала певица.

Пугачева сообщила о смерти Кальянова. Instagram Алла Пугачева

Александр Кальянов – музыкант, композитор, аранжировщик, трижды лауреат премии "Шансон года". Сначала он работал звукорежиссером в коллективах "Красные маки", "Феникс", а позже работал у Барыкина и Пугачевой.

Позже примадонна убедила его выйти на сцену в качестве певца. В 1988 году он дебютировал на "Рождественских встречах с Аллой Пугачевой" с песней "Старое кафе", которая сразу стала хитом. Всего Кальянов выпустил 9 альбомов.

Алла Пугачева с Кальяновым (слева). Штуки-Дрюки

Как сообщал OBOZREVATEL, британский актер Арчи Линдхерст, сын Николаса Линдхерст, который снялся в фильме "Лесси", умер в возрасте 19 лет. Согласно официальному заявлению, он умер от болезни.