Умер музыкант группы "Воскресение"

Obozrevatel Люди 12:41, 13.12.2020 Обновлено: 12:42, 13.12.2020

Умер гитарист российской рок-группы "Воскресение" Андрей Сапунов. Ему было 64 года.

О смерти артиста сообщило издание "Бизнес Online" со ссылкой на источник. Кроме того, кончину музыканта также подтвердила пресс-атташе коллектива Нонна Абрамова.

"К большому сожалению, это правда, насколько я понимаю, это был инфаркт. Сейчас пока собираем информацию", – прокомментировала смерть представитель коллектива для издания "РБК".

Андрей Сапунов.
rbc.ru

Причиной смерти называют инфаркт, остановка сердца.

Стоит отметить, что Сапунов был музыкантом в нескольких музыкальных коллективах, не только в "Воскресенье". Так, он играл с группой "Олимпия", позже в коллективе ВИА "Самоцветы" и в "Лотос". В 1994 году Сапунов вошел в состав возрожденной группы "Воскресение". В 2016 году музыкант принял решение покинуть группу, по разным политическим взглядам с лидером коллектива. Так, артист отказался ехать с концертом в оккупированный Крым с концертом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умер российский актер Валентин Гафт.

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