Умер молодой украинский джазмен Руслан Егоров: что произошло

Во вторник, 2 июня, внезапно умер молодой украинский музыкант, обладатель премии в категории "Лучший джазовый мужской вокал Украины" Руслан Егоров.

Предварительной причиной смерти стал сердечный приступ. Об этом сообщила его сестра Илона Ковальчук на личной странице в Facebook.

"Ночью перестало биться сердце самого дорогого человека для меня, моего любимого родного старшего братика, Руслана Егорова... Нет слов, чтоб передать всю боль и горе моей семьи", – со скорбью высказалась девушка.

Руслан Егоров KP. UA

По словам Ковальчук, Егоров позвонил ей ночью и сообщил о плохом самочувствии. Она вызвала скорую помощь, однако медики не успели спасти музыканта.

"Я приехала к нему ночью, через 15 минут после его звонка, но было уже поздно, уже через 3 минуты, пока я вызвала ему скорую, он не брал трубку и больше я его не слышала... По предварительным данным, это сердечный приступ. По прощанию с ним и похоронам сообщу всем позже", – добавила Илона.

Facebook-cтраница Илоны Ковальчук

Руслан Егоров – украинский джазмен, фронтмен группы "Квартет Руслана Егорова". Он основал коллектив в 2010 году. Егоров был известен своим авторским исполнением классических джазовых произведений. В коллективе джазмен играл на клавишах и пел.

Также Руслан Егоров был обладателем премии в категории "Лучший джазовый мужской вокал Украины" (фестиваль "Додж") и почетным участником международных фестивалей Alfa Jazz Fest, Koktebel Jazz Fest, Jazz in Kiev.

Квартет Руслана Егорова Poptop FM

Последний альбом коллектива под названием Once in Chestnut Town вышел в 2017 году.

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