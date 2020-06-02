Главная Новости
2 июня • обновлено в 11:42
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Умер молодой украинский джазмен Руслан Егоров: что произошло

2.1т
Читать материал на украинском

Во вторник, 2 июня внезапно умер молодой украинский музыкант, обладатель премии в категории "Лучший джазовый мужской вокал Украины" Руслан Егоров.

Предварительной причиной смерти стал сердечный приступ. Об этом сообщила его сестра Илона Ковальчук на личной странице в Facebook.

"Ночью перестало биться сердце самого дорогого человека для меня, моего любимого родного старшего братика, Руслана Егорова... Нет слов, чтоб передать всю боль и горе моей семьи", – со скорбью высказалась девушка.

Руслан Егоров

Руслан Егоров

KP. UA

По словам Ковальчук, Егоров позвонил ей ночью и сообщил о плохом самочувствии. Девушка вызвала скорую помощь, однако медики не успели спасти музыканта.

"Я приехала к нему ночью, через 15 минут после его звонка, но было уже поздно, уже через 3 минуты, пока я вызвала ему "скорую", он не брал трубку и больше я его не слышала... По предварительным данным, это сердечный приступ. По прощанию с ним и похоронам сообщу всем позже", – добавила Илона.

Лучший джазовый вокал Украины: умер молодой певец Руслан Егоров

Facebook-cтраница Илоны Ковальчук

Руслан Егоров – украинский джазмен, фронтмен группы "Квартет Руслана Егорова". Он основал коллектив в 2010 году. Егоров был известен своим авторским исполнением классических джазовых произведений. В коллективе джазмен играл на клавишах и пел.

Также Руслан Егоров был обладателем премии в категории "Лучший джазовый мужской вокал Украины" (фестиваль "Додж") и почетным участником международных фестивалей Alfa Jazz Fest, Koktebel Jazz Fest, Jazz in Kiev.

Квартет Руслана Егорова

Квартет Руслана Егорова

Poptop FM

Последний альбом коллектива под названием Once in Chestnut Town вышел в 2017 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июня умер легендарный украинский композитор Мирослав Скорик. Ему был 81 год. Смотрите также подборку лучших произведений композитора.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Ева Романова
Место
Украина
Теги
музыка шоу-бизнес шоу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
0
Смешно
0
Интересно
9
Печально
2
Трэш
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги