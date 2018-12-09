Умер молодой украинский актер Тарас Мельничук

В Киеве умер актер Тарас Мельничук. Ему было 27 лет. Трагедия произошла в субботу, 8 декабря.

С 2015 года Мельничук боролся с острым лейкозом. О смерти актера сообщила прес-служба Министерства культуры Украины.

facebook.com/taras.melnuchyk

Тарас Мельничук родился 13 октября 1991 года. В 2011 году он окончил школу актерского мастерства "Film.ua", а уже в 2012 поступил в Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства, а затем и в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

facebook.com/taras.melnuchyk

facebook.com/taras.melnuchyk

С 2013 года актер играл ведущие роли в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках.

facebook.com/taras.melnuchyk

В 2015 году ему поставили диагноз: острый миелобластный лейкоз. Лечение проходило в Израиле и Белоруси. Его коллеги занялись сбором средств, ради спасения своего друга и всего за 19 часов смогли найти билеты и организовать перелет Тараса в клинику Тель-Авива (Израиль).

facebook.com/taras.melnuchyk

Отметим, что 5 декабря Тарасу Мельничуку срочно понадобилась донорская кровь. Об этом на своей странице в Facebook написала сестра актера. Но уже 8 декабря актер скончался.

В сети отреагировали на смерть Мельничука. Друзья актера выражают соболезнования его близким и делятся воспоминаниями в Facebook.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве умер выдающийся театральный актер, народный артист Украины Николай Рушковский. Трагедия произошла в среду, 5 декабря. Рушковский скончался в возрасте 93 лет.