Умер Михаил Жванецкий: что говорил сатирик из Одессы об Украине

В пятницу, 6 октября, на 86 году жизни скончался известный российский комик украинского происхождения Михаил Жванецкий.

Сатирик родом из Одессы, поэтому он не раз высказывал свое мнение по поводу Украины. OBOZREVATEL собрал его цитаты о родной стране.

"Я очень хочу в Одессу – без нее не могу! Однако сейчас, когда карантин, трудно загадывать. Обычно в Одессе я провожу все лето".

"Я всю жизнь пишу только об Одессе. Это мои рассказы по всему миру. Одесса – это жемчужина Украины. И все, что мне присуще: язык, юмор, характер, афоризмы, все мои вопли, вскрики, все, что я создаю и издаю, – из жизни Одессы. С этим выступаю по всему миру. Мне дали орден за мои рассказы об Одессе, и я его принял. Как мой папа-врач принял в Одессе орден Трудового Красного Знамени. Одесса – моя маленькая страна".

"В России есть то, что отличает ее от Украины в худшую сторону – озлобленное население".

"Одессу люблю. Киев люблю, Днепропетровск уважаю. Это ж надо – столько вождей за такой период. Ялту люблю. Севастополь, Харьков, Донецк".

"Что еще меня связывает с Украиной, кроме еды, моря, воздуха, юмора… Видимо, люди, с трудом живущие на ее земле".

"Ну что для меня Украина, если я живу здесь июль-август-сентябрь-октябрь-ноябрь. Пока не сравнивается погода. Когда сравнивается - перелетаю. Я здесь родился. В энциклопедическом словаре 1998 года на странице 396 между "жвалы" и "жвачные" есть "Жванецкое городище трипольской культуры у одноименного села в Украине. Хмельницкая область, оборонительный вал, остатки жилищ и двухъярусных гончарных горнов". Так тысячу извинений, кто я такой? Кроме того, что еврей. Конечно, украинец".

"Моя родина – Украина, Одесса, а если представить все это в виде конуса (сначала широко, размашисто идет, а потом заостряется), то пространство большой развалившейся страны - мощной, с гремящими танками и ракетами – становилось все уже, уже... Вот здесь, у основания – Украина, ближе к острию – Одесса, а на самой верхушке – Аркадия, море, и там я...".

Также Жванецкий считал украинцев сильной нацией, которая смогла свалить с должностей воров.

"Это не исключает того, что могут прийти новые. Но они точно будут знать, что существует сила противодействия, способная дать им отпор".

А "закомплексованное российское большинство", по его словам, оправдывает свое бездействие, свою ненависть и свое бессилие "желанием стабильности", тем, что "они все там бандеровцы и фашисты".

"А на самом деле – это просто зависть, что украинцы смогли, позволили себе, не промолчали... А под конец – да вы нищими там все будете в этом Евросоюзе!.. А в Таможенном союзе все, бл*дь, просто невероятные богачи!"

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2020 года сатирику якобы поставили "страшный диагноз, погубивший многих артистов". По информации СМИ, о болезни мужчина узнал еще до Нового года, который отмечал на родине в Одессе.