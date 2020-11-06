Умер Михаил Жванецкий: что говорил сатирик из Одессы об Украине

В пятницу, 6 октября, на 86 году жизни скончался известный российский комик украинского происхождения Михаил Жванецкий.

Сатирик родом из Одессы, поэтому он не раз высказывал свое мнение по поводу Украины. OBOZREVATEL собрал лучшие его цитаты о родной стране.

"Я очень хочу в Одессу – без нее не могу! Однако сейчас, когда карантин, трудно загадывать. Обычно в Одессе я провожу все лето".

"Я всю жизнь пишу только об Одессе. Это мои рассказы по всему миру. Одесса – это жемчужина Украины. И все, что мне присуще: язык, юмор, характер, афоризмы, все мои вопли, вскрики, все, что я создаю и издаю, – из жизни Одессы. С этим выступаю по всему миру. Мне дали орден за мои рассказы об Одессе, и я его принял. Как мой папа-врач принял в Одессе орден Трудового Красного Знамени. Одесса – моя маленькая страна".

"В России есть то, что отличает ее от Украины в худшую сторону – озлобленное население".

"Одессу люблю. Киев люблю, Днепропетровск уважаю. Это ж надо – столько вождей за такой период. Ялту люблю. Севастополь, Харьков, Донецк".

"Что еще меня связывает с Украиной, кроме еды, моря, воздуха, юмора… Видимо, люди, с трудом живущие на ее земле".

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2020 года сатирику якобы поставили "страшный диагноз, погубивший многих артистов". По информации СМИ, о болезни мужчина узнал еще до Нового года, который отмечал на родине в Одессе.