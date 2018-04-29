Умер малыш Альфи Эванс, которому суд отказал в сохранении жизни

В субботу, 28 апреля, в больнице "Алдер Хэй" в Ливерпуле скончался Альфи Эванс, которому 9 мая должно было исполниться два года.

Малыш находился в коме с декабря 2016 года. Врачи диагностировали у него тяжелое неврологическое заболевание и серьезное повреждение мозга, но не смогли выявить причину болезни. 1,5 года ребенок лежал в ливерпульском детском госпитале" Алдер Хэй", передает Daily Mail.

Альфи Эванс

Родители ребенка Том Эванс и Кейт Джеймс боролись за жизнь Альфи и собирались отвезти сына в итальянскую клинику, но мальчик был признан нетранспортабельным. Врачи госпиталя были уверены, что мальчика невозможно вылечить. Медкомиссия пришла к выводу, что его мозг невозможно восстановить. Верховный суд Лондона постановил, что ребенка нужно отключить от аппарата искусственного дыхания. Европейский суд по правам человека, в который обратились Эванс и Джеймс, оставил это решение в силе.

Конфликт родителей с лечащими врачами привлек внимание широкой общественности, когда родители Альфи подали иск в суд, оспаривая решение консилиума об отключении ребенка от систем жизнеобеспечения.

Альфи Эванс

Несмотря на просьбы Папы Римского Франциска, Белого дома и большого количества сочувствовавших Альфи людей, 23 апреля его отключили от системы жизнеобеспечения.

Ребенку удалось задышать самостоятельно. Он прожил еще пять дней.

"Мой гладиатор опустил свой щит и получил свои крылья в 2 часа 30 минут утра. Мы убиты горем", — написал Том Эванс в соцсетях.

Сочувствующие горю несут цветы и игрушки к госпиталю. Персонал больницы выразил соболезнования родственникам ребенка.

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