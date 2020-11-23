Умер любимый пес Кейт Миддлтон и принца Уильяма, которого им подарили на свадьбу

Герцоги Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились с подписчиками печальной новостью – ушла из жизни их любимая собака по кличке Лупо.

Об этом они сообщили на личной странице в Instagram, прикрепив к публикации фото Лупо. Отметим, что английский кокер-спаниель появился в королевской семье девять лет назад и был очень дорог герцогам и их детям.

"К большому сожалению, в минувшие выходные скончалась наша дорогая собака Лупо. Он был сердцем нашей семьи последние девять лет, и мы будем очень по нему скучать", – говорится в подписи к снимку умершего питомца.

Лупо часто фигурировал на семейных фотографиях членов королевской семьи Instagram kensingtonroyal

В переводе с итальянского "Лупо" означает "волк". Он стал подарком брата герцогини Кембриджской – Джеймса Миддлтона – на их с Уильямом свадьбу в 2011 году. По данным СМИ, именно Лупо помогал принцу Уильяму и Кейт Миддлтон выбрать имя для их первенца: якобы они разбросали по полу листочки бумаги с разными именами, и пес остановился перед именем Джордж.

Принц Джордж с Лупо goodtoknow.co.uk

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