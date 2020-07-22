Умер лидер рок-группы Cardiacs Тим Смит

22 июля умер британский музыкант Тим Смит, известный как лидер рок-группы Cardiacs. Ему было 59 лет.

Точная причина смерти пока не известна. Однако в 2008 году артист перенес сердечный приступ, после которого у него развилась дистония и функциональное нарушение нервной системы, сообщает издание NME.

Том Смит пережил сердечный приступ Cardiacs

Отметим, что Смит родился 3 июля 1961 года. В 1977 году он основал рок-группу Cardiacs вместе с братом Джеймсом Смитом. Коллектив выпустил девять альбомов, последний из которых, Guns, был опубликован в 1999 году.

Cardiacs ни был всемирно известным, однако участники групп Radiohead, Blur и Napalm Death отмечают, что творчество коллектива повлияло на их музыку.

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