Умер личный фотограф Брежнева Владимир Мусаэльян

Российский фотожурналист Владимир Мусаэльян, который был личным фотографом генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, умер в Москве.

Информацию подтвердила его дочь Марина. Мусаэльяну был 81 год, пишет ТАСС.

Мусаэльян начал работать фотокорреспондентом в1960 году и снимал репортажи на самые разные темы – подготовку первых космических экипажей, запуски ракет, строительство Байконура.

Владимир Мусаэльян умер в Москве. РБК

На протяжении 14 лет Владимир Мусаэльян работал личным фотографом генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Позже он также фотографировал генсеков Юрия Андропова, Константина Черненко и Михаила Горбачева.

Владимир Мусаэльян был личным фотографом Брежнева. Радио Свобода

После развала СССР Мусаэльян преподавал на факультетах журналистики в МГУ и МГИМО.

Владимир Мусаэльян родился 8 июля 1939 года в Москве. Он с детства увлекался фотографией, но после окончания школы несколько лет работал слесарем-сборщиком, не оставляя свое хобби. После публицации его фоторабот в журнале "Советское фото", Мусаэльяна пригласили на стажировку в Фотохронику ТАСС, где он в итоге проработал более 60 лет.

Владимир Мусаэльян фотографировал Брежнева на мероприятиях. историк.рф

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 27 сентября, в Москве внезапно умер российский актер Никита Логинов, известный по фильмам "ДМБ", "Ледниковый период" и "Антикиллер".