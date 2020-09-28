Умер личный фотограф Брежнева Владимир Мусаэльян

Российский фотожурналист Владимир Мусаэльян, который был личным фотографом генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, умер в Москве.

Информацию подтвердила его дочь Марина. Мусаэльяну был 81 год, пишет ТАСС.

Мусаэльян начал работать фотокорреспондентом в1960 году и снимал репортажи на самые разные темы – подготовку первых космических экипажей, запуски ракет, строительство Байконура.

На протяжении 14 лет Владимир Мусаэльян работал личным фотографом генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Позже он также фотографировал генсеков Юрия Андропова, Константина Черненко и Михаила Горбачева.

После развала СССР Мусаэльян преподавал на факультетах журналистики в МГУ и МГИМО.

Владимир Мусаэльян родился 8 июля 1939 года в Москве. Он с детства увлекался фотографией, но после окончания школы несколько лет работал слесарем-сборщиком, не оставляя свое хобби. После публицации его фоторабот в журнале "Советское фото", Мусаэльяна пригласили на стажировку в Фотохронику ТАСС, где он в итоге проработал более 60 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 27 сентября, в Москве внезапно умер российский актер Никита Логинов, известный по фильмам "ДМБ", "Ледниковый период" и "Антикиллер".