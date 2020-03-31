Умер легендарный советский драматург Леонид Зорин: что известно

Во вторник, 31 марта умер знаменитый в СССР драматург и сценарист Леонид Зорин.
Зорин скончался на 96-м году жизни. Информацию подтвердил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.
О причине смерти Зорина пока ничего не сообщается.
Лоенид Зорин — русский советский писатель, поэт, переводчик, драматург и сценарист.
На счету Зорина свыше 50-ти пьес, среди которых "Царская охота", "Варшавская мелодия", "Покровские ворота", "Медная бабушка", "Союз одиноких сердец".
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