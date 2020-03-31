Главная Новости
31 марта • обновлено в 10:44
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Умер легендарный советский драматург Леонид Зорин: что известно

408
Читать материал на украинском

Во вторник, 31 марта умер знаменитый в СССР драматург и сценарист Леонид Зорин.

Зорин скончался на 96-м году жизни. Информацию подтвердил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

О причине смерти Зорина пока ничего не сообщается.

Лоенид Зорин — русский советский писатель, поэт, переводчик, драматург и сценарист.

На счету Зорина свыше 50-ти пьес, среди которых "Царская охота", "Варшавская мелодия", "Покровские ворота", "Медная бабушка", "Союз одиноких сердец".

Новость дополняется...

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Автор
Ева Романова
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги