Умер легендарный рок-гитарист Эдди Ван Хален

Елена Кордунова Люди 00:01, 7.10.2020 Обновлено: 00:16, 7.10.2020

Один из основателей популярной хард-рок группы Van Halen, Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет в США.

Музыкант, который входил в список "100 лучших гитаристов всех времен" Rolling Stone, долгое время боролся с раком горла. О смерти рокера 6 октября сообщил его сын Вольф на личной странице в Twitter.

"Мне не верится, что приходится это писать, но мой отец, Эдвард Людовик Ван Хален, проиграл свою долгую и тяжелую битву с раком горла. Это произошло утром. Мое сердце разбито, и я не думаю, что смогу полностью восстановиться от этой потери. Я очень люблю тебя, папа", – написал он.

О смерти знаменитого музыканта сообщил его сын.
Twitter Вольфа Ван Халена

Отметим, группа Van Halen была создана в 1974 году братьями Эдвардом и Алексом Ван Халенами. В 1980-е Van Halen были пионерами тяжелого рока, их шоу сопровождались яркими светошумовыми представлениями, а сами музыканты, выходили на сцену в чрезвычайно эпатажных образах – это течение стало известно как глэм-рок. В США они считались одним из популярнейших рок-коллективов.

Van Halen были одной из популярнейших рок-групп в США.
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За годы существования группа выпустила 12 альбомов, 10 из которых стали мультиплатиновыми. На счету Van Halen несколько премий "Грэмми" и других престижных наград. Группа до сих пор не прекратила существование.

Эдди Ван Хален в молодости.
mirtesen.ru

В 2007 году группу Van Halen внесли в "Зал славы рок-н-ролла", сам же Эдди Ван Хален вошел в список "100 величайших гитаристов всех времен" по версии журнала Rolling Stone. Музыкант популяризовал технику тэппинга – игры на гитаре с помощью ударов по струнам пальцами обеих рук.

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