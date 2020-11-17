Умер легендарный режиссер Роман Виктюк

В России во вторник, 17 ноября, умер знаменитый режиссер, народный артист Украины Роман Виктюк. Ему было 84 года.

Причиной смерти могли стать осложнения после коронавируса – Виктюк был госпитализирован с болезнью несколько недель назад. О его смерти сообщили в дирекции московского Театра Романа Виктюка, пишет ТАСС.

"Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня", – сказал источник. Время и место прощания будет известно позднее.

Роман Виктюк скончался на 85 году жизни. Журнал "Естет"

27 октября стало известно, что Роман Виктюк госпитализирован с коронавирусом.

Виктюк родился в 1936 году во Львове. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы: "Царскую охоту" в Театре им. Моссовета, "Муж и жена снимут комнату" и "Татуированную розу" - во МХАТе, "Утиную охоту" и "Уроки музыки" в Студенческом театре МГУ. В 1988 году на сцене театра "Сатирикон" поставил свой самый знаменитый спектакль "Служанки", в котором все роли играли мужчины. А спустя три года спектаклем "М. Баттерфляй" открыл Театр Романа Виктюка.

Роман Виктюк. Россия – Культура

На счету режиссера более 250 спектаклей, созданных в театрах России, Украины, Литвы, Латвии, Италии, США, Финляндии и других стран.

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