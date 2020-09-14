Умер легендарный регги-музыкант Тутс Хибберт

Ямайский музыкант и лидер группы Toots & the Maytals Тутс Хибберт, который стоял у истоков музыкального жанра регги, скончался в возрасте 77 лет.

Об этом сообщает The Guardian. По словам издания, артист скончался в окружении своей семьи в Университетской больнице в Кингстоне, Ямайка. Причина смерти Хибберта не разглашается.

Тутс Хибберт в молодости. thenewspocket.com

Тутс Хибберт основал группу Toots & the Maytals в 1960-х годах. Она стала одним из основоположников музыкального стиля регги. Позже музыкальный журнал Rolling Stone включил музыканта в список топ-100 величайших певцов всех времен. В 2005 году группа Toots & the Maytals была награждена премией "Грэмми" в номинации "Лучший регги-альбом" за пластинку True Love.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании 25 июля умер Питер Грин, один из основателей британо-американской рок-группы Fleetwood Mac. Музыканту было 73 года.