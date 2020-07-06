Умер легендарный итальянский композитор Морриконе

Ева Романова Люди 09:51, 6.07.2020 Обновлено: 10:33, 6.07.2020

В понедельник, 6 июня стало известно, что скончался легендарный итальянский композитор, которого называли "королем саундтреков" Эннио Морриконе.

Последние несколько дней музыкант находился в клинике в тяжелом состоянии после падения. Об этом пишет издание ANSA.

У 91-летнего Марриконе диагностировали перелом бедренной кости. Врачи не смогли его спасти. В ночь на 6 июля композитор скончался.

Эннио Морриконе
neoclassica.ru

Композитор известен как автор музыки для кино и телевидения. Он написал саундтреки более чем к 400 фильмам и телесериалам. Морриконе – обладатель двух премий "Оскар", а также множества других наград. За музыку к фильму "Неприкасаемые" был удостоен премии "Грэмми" в 1988 году.

Также среди его работ – музыка к таким культовым работам, как "Однажды в Америке", "Призрак оперы", "Омерзительная восьмерка",

Смотрите также видео с лучшими композициями Морриконе:

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