Умер легендарный диссидент, откровенно посылавший Путина

В понедельник, 28 октября, на 77-м году жизни умер бывший советский диссидент и писатель Владимир Буковский.

Так, он скончался в больнице Кембриджа от остановки сердца, сообщается на его официальном сайте. Отмечается, что в последние годы у Буковского было слабое здоровье.

Владимир Буковский Фото: tass.ru

Буковский родился в 1942 году в городе Белебей в Башкирии, где его семья находилась в эвакуации. После возвращения в Москву он стал одним из активных участников диссидентского движения: организовывал собрания, распространял запрещенную литературу.

Буковского несколько раз арестовывали и отправляли на принудительное лечение. В общей сложности он провел в заключении 12 лет.

Владимир Буковский Фото: zakon.kz

В 1976 году СССР обменял Буковского на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана. С тех пор он поселился в Кембридже. Однако даже после переезда Владимир продолжил писать о политических преследованиях в СССР.

Напомним, что в 2014 году он также сделал провокационное предложение пятому президенту Украины Петру Порошенко: "Я готов приехать и обучить Порошенко посылать Путина. У меня хороший опыт".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве внезапно скончался известный журналист и редактор Олег Ныпадымка.

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