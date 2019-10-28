Умер легендарный диссидент Буковский: что он говорил об Украине

В понедельник, 28 октября, в Великобритании в возрасте 77 лет умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский.

Так, его смерть наступила в результате остановки сердца. OBOZREVATEL предлагает читателям вспомнить главные высказывания Буковского об Украине (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Владимир Буковский Фото: РБК

Об угрозе распада Украины

Такая угроза у вас была раньше, был момент очень опасный. Все эти языковые проблемы, которые начинали спекулировать, думаю, что не под влиянием Москвы, украинизация...Что на самом деле можно сделать очень постепенно, очень спокойно, начиная со школьного возраста и нельзя это навязывать. Вот это была опасность раскола на Запад и Восток. Сейчас ее гораздо меньше.

Самая большая опасность Украины не во внешних врагах, а во внутреннем бардаке: коррупции и т.д. Вы можете в этом утонуть, это может вас потянуть на дно... Вам нужно обновление, новые люди в правительстве. Читайте: "Бал сатаны!" Что говорил об Украине пробравшийся в Киев Корчевников

Владимир Буковский Фото: krymr.com

О Путине и Украине

Как ни странно, вам помог господин Путин. Вы должны его считать отцом основателем своей новой нации. Потому что он наехал на вас, заставил людей объединиться, вне зависимости от их языковых предпочтений. Возродилась армия, возродился дух народный, ведь они отбились от русских. Это народ, это добровольцы... в этот момент бюрократия сидела и чесала голову! Вот на Майдане, в марте, я смотрел прямую трансляцию оттуда, я понял, что рождается новая европейская нация.

О переговорах Порошенко и Путина в Минске (2015 год)

Уступать никак нельзя и мириться не надо. Пока враг на твоей территории, переговоры вести нельзя. Это — де-факто признавать поражение... Поэтому Путину надо посмотреть в глаза и сказать: "Путин, иди вот ты вот туда". И все. Я готов к Петру Алексеевичу приехать в Киев и научить посылать. У меня хороший опыт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве внезапно скончался известный журналист и редактор Олег Ныпадымка.

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