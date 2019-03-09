Умер легендарный актер Владимир Этуш

На 97-ом году жизни 9 марта жизни советский и российский актер театра и кино Владимир Этуш.

По данным КП, информацию о смерти подтвердила его дочь Раиса, а также директор Театра имени Вахтангова.

Сообщается, что это случилось в 12:30 (11:30 по Киеву) в больнице, куда его госпитализировали накануне. Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище, в аллее актеров Театра им. Вахтагнова. Гражданская панихида пройдет в самом театре.

По словам дочери легендарного актера, причиной смерти оказалась остановка сердца. Как выяснилось, 8 марта его госпитализировали из-за ухудшения состояния здоровья.

Владимира Этуша многие знают по ролям в фильмах "Кавказская пленница" и "Иван Васильевич меняет профессию" великого комедиографа Леонида Гайдая.

Обычно ему предлагали играть корыстных и хитроватых мужчин, пройдох и гротескных персонажей, которые вызывали смех.

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Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве в еврейской семье. Он был добровольцем в Великой Отечественной войне, а позже был направлен в школу военных переводчиков в Ставрополь. В 1943 году носил звание лейтенанта, а последняя военная должность — помощник начальника штаба 581-го Краснознаменного стрелкового полка по тылу.

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Еще в школе Этуш читал рассказы Антона Чехова, после чего начал заниматься в художественной самодеятельности. Он хотел стать режиссером, но провалился на экзаменах в ГИТИС и поступил в Щукинское училище при театре Вахтангова, где готовили актеров. В 1943 году в Запорожской области он был тяжело ранен.

В труппе Театра имени Вахтангова Этуш стал одним из ведущих актеров. Он был преподавателем, профессором училища имени Щукина, художественным руководителем своего первого актерского курса, а в 1987 году занял должность ректора училища.

Первая роль актера была в исторической картине Михаила Ромма "Адмирал Ушаков". В его фильмографии насчитывается 36 картин, а в театре он сыграл массу ролей.

За свою жизнь легендарный актер получил 10 престижных премий, в том числе "Хрустальный Турандот" и "Золотая маски".

В свою очередь оккупанты припомнили Этушу его подвиги в войне на Донбассе.

Его персонажи во многих фильмах говорили такие фразы, которые в итоге стали "крылатыми". Яркие роли в его карьере: Шпак ("Иван Васильевич меняет профессию"), Карабас-Барабас ("Приключения Буратино"), товарищ Саахов ("Кавказская пленница").

Сторонники террористов "ДНР" назвали Этуша "отважным солдатом, который освобождал от фашистов Донбасс", вспомнив, что он воевал в этом регионе во время Второй мировой войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2018 года Этуша экстренно госпитализировали в Москве. Ему стало плохо на отдыхе в Италии.

25 ноября "Бенефис" с участием 96-летнего Этуша был отменен в связи с плохим самочувствием актера. А впервые после болезни он появился на сцене в декабре 2018 года.

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